Hevige regenval slaat in Schulen een bres van 10 meter in de Demer

Het water overstroomde meteen weilanden in de buurt. Koeien die daar stonden konden net op tijd weggehaald worden. Maar huizen zijn er niet bedreigd. De bres zal pas donderdag kunnen gedicht worden, een aannemer zal het gat dichten met schanskorven. Eerst is een versteviging van de dijk nodig om met machines tot aan de plaats van de bres te geraken. De omliggende weiden en akkers zullen de komende uren nog verder onder water lopen maar huizen zullen gevrijwaard blijven.Er loopt zowat 10 kubieke meter per seconde in de weide naast de Demer.