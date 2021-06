Hittegolf in Canada zorgt voor tientallen "plotse overlijdens"

"Gisteren hebben onze agenten 15 oproepen gekregen voor plotse overlijdens. Vandaag hebben we al gereageerd op nog eens 19 oproepen", aldus de Royal Canadian Mounted Police van Burnaby, een voorstad van Vancouver. "Hoewel het onderzoek nog loopt, denken we dat de hitte een rol heeft gespeeld bij de meerderheid van de overlijdens." In de meeste gevallen ging het om oudere mensen. En ook in de stad Surrey werden heel wat plotse overlijdens gemeld.

De politie riep de bevolking op om extra aandacht te besteden aan risicogroepen. "Het is absoluut noodzakelijk dat we voor elkaar zorgen in deze extreme hitte", zei politiewoordvoerder Mike Kalanj. In Vancouver, in het westen van Canada, zijn verschillende centra met airconditioning te beschikking gesteld waar de mensen kunnen schuilen voor de hitte. Verschilende scholen en universiteiten in het westen van het land bleven gesloten.

In Lytton, in British Columbia, werd maandag 47,9 graden Celcius gemeten, meldt de lokale weerdienst op Twitter. Dat was de hoogste temperatuur ooit gemeten in Canada. Zondag werd ook al het temperatuurrecord van 1937 verbroken, met 46,6 graden. In 1937 was het in Midale, in Saskatchewan, 45 graden.

Ook in de Verenigde Staten werden op verschillende plaatsen temperaturen van ruim 40 graden gemeten, waaronder in de westelijke staat Oregon.