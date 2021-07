Hoe "condoom" klinkt in verschillende dialecten lees je in het nieuwste boek van dialectoloog Veronique De Tier

"Het is een klein boekje voor een groot publiek", zegt Veronique De Tier, dialectoog bij het Instituut voor de Nederlandse Taal en de Universiteit Gent. We hebben er met 5 mensen aan gewerkt, en dat mag wel. Want dialecten zijn boeiend en nog levende talen. Maar er zijn zeker 6 dialectregio’s verspreid over Vlaanderen en Nederland, en zo kan het wel eens ingewikkeld worden. Via een bevraging bij een hele hoop mensen, zijn we tot 16 begrippen gekomen die we elk in een woordkaart gegoten hebben. Zo kan je zien hoe dat begrip in welke regio geschreven, gesproken en gebruikt wordt. De dialecten in het Nederlandse taalgebied delen we in 6 regio’s in. Er is bijvoorbeeld het Vlaams en het Zeeuws: dat is de regio van Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen.

(Lees verder onder de foto van de woordkaart van het begrip 'lucifer’)