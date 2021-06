Honderd banen bedreigd door sluiting AAK-fabriek in Merksem: "Harde slag net voor de zomervakantie"

De sluiting van de fabriek aan de Borrewaterstraat in Merksem komt als een donderslag bij heldere hemel. "Maandag werden de jaarcijfers bekendgemaakt. Het zijn moeilijke jaren geweest maar er bleken toch nog toekomstperspectieven te zijn", zegt Rodney Talboom van de socialistische vakbond ABVV. "Daarom komt dit nieuws nu toch wel onverwacht. De directie zegt dat de fabriek verouderd is en dat er geen geld is om ze te renoveren door de gedaalde productie. Er is een overcapaciteit op de markt van de margarines. Dit is hoe dan ook een zware slag zo net voor de zomervakantie. De informatie- en consultatieronde begint nu. We vragen daar zeker of er toch nog alternatieven zijn, maar we moeten realistisch zijn", besluit Talboom. Het bedrijf is al vaak overgenomen. Het is ooit begonnen als Solo.