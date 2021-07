Ieper zoekt landschapsvrijwilligers met groene vingers: "Meehelpen de biodiversiteit in de stad te verbeteren"

Bij de stad Ieper zijn ze op zoek naar een aantal landschapsvrijwilligers om de natuur in de stad te helpen onderhouden. Het stadsbestuur van Ieper haalt zijn inspiratie bij onze noorderburen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn er tienduizenden natuurliefhebbers die vrijwillig meehelpen om de buurt te onderhouden.

Volgens Valentijn Despeghel, schepen van Natuur, Milieu en Landschappen (Vooruit) is het niet de bedoeling dat de landschapsvrijwilligers de groendienst gaan vervangen. "Wij willen onze Ieperlingen dichter bij het landschap krijgen. We gaan de vrijwilligers leren fruitbomen snoeien, hoe met een kettingzaag te werken, hagen scheren, vogelkastjes ophangen enzovoort. Dat zijn allemaal taken, die een extra waarde betekenen voor de diversiteit van de natuur."

De eerste 7 landschapsvrijwilligers gingen deze middag al van start.