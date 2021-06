Basisschool Sint-Jozef in Aalst moet deuren op laatste dag van schooljaar sluiten door corona-uitbraak

"Het is jammer dat ons schooljaar zo moet eindigen", zegt directeur Daphne Collijs. "We hebben het hele schooljaar het coronavirus redelijk goed buiten onze muren kunnen houden, en nu – aan de eindmeet – loopt het dan toch mis. Het schooljaar is dus in mineur geëindigd, in plaats van met een feestje. Voor vanmiddag heeft iedereen een uur gekregen om naar de school te komen voor een test door het mobiele testteam van het Gentse UZ. De testresultaten zullen we pas morgen kennen. Intussen hebben we als school toch de ouders al geïnformeerd dat ze hun kinderen de eerste 2 weken best niet op kamp of naar een speelplein sturen. Maar meer informatie en adviezen zullen wellicht morgen van het stadsbestuur van Aalst komen."