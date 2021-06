Stal brandt uit na blikseminslag in Oudsbergen: 18.000 kippen komen om

"Mijn vrouw en ik merkten plots rook in de stallen van Willems pluimvee", vertelt een buurtbewoner. "We probeerden de brandweer te bellen maar door de vele oproepen door het noodweer konden we die niet bereiken. Enkele minuten later stonden ze hier toch." De brandweer kreeg om kwart voor 10 gisterenavond een melding en bleef tot kwart na 12 bezig met de opruimwerken. Een van de stallen en een loods met pellets bleven gespaard van de brand. "Gelukkig, want als de pellets in vlammen waren opgegaan, was het een ander verhaal geweest", zegt de buurtbewoner.