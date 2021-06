Kopstukken van "Makreel"-drugsbende zwaarder bestraft in beroep in Antwerpen

De organisatie kon hiervoor op de hulp van havenarbeiders rekenen die de containers naast elkaar zetten op een plek uit het zicht van de camera's. Na de switch werd de Europese container met de drugs opgehaald door een transporteur van de organisatie. Die reed ermee naar een veilige plek waar de cocaïne uit de container werd gehaald.

Het onderzoek naar de organisatie ging in 2014 van start nadat een Nederlandse crimineel werd doodgeschoten in Amstelveen. Hij was gekend voor zijn betrokkenheid bij internationale drugstransporten. Op zijn lichaam werd een USB-stick aangetroffen waarop vertrouwelijke gegevens stonden opgeslagen over containerbewegingen van rederij MSC in Antwerpen.