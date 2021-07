Lode Ceyssens ruilt de politiek voor de Boerenbond

Lode Ceyssens heeft naar eigen zeggen ettelijke nachten wakker gelegen, toen de Boerenbond hem vroeg voor die functie, maar uiteindelijk toch de knoop doorgehakt. "De Vlaamse land- en tuinbouw hebben mij altijd na aan het hart gelegen. Ik kijk er dan ook naar uit om mee stem uit te dragen van de 16.000 leden van de Boerenbond. Anderzijds heb ik als politicus altijd veel belang gehecht om met iedereen te blijven praten, dat zal mij ook in mijn nieuwe functie van pas komen."

Zijn partijgenoot en huidig schepen van onder meer openbare werken, mobiliteit en milieu Marco Goossens zal worden voorgedragen als nieuwe burgemeester van Oudsbergen. "In principe zal die overdracht in september gebeuren, maar we moeten het nog eens samen bekijken. Mochten er enkele weken meer nodig zijn om die overdracht op een goeie manier te laten gebeuren, dan kan dat ook", aldus Lode Ceyssens. In het Vlaams parlement wordt hij opgevolgd door Hilal Yalcin, die ook schepen is voor CD&V in Beringen.