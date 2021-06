Lokale troepen in Tigray nemen nu ook tweede stad Shire in en rukken verder op

Eerder deze week namen de verdreven strijders van Tigray People's Liberation Front (TPLF) verrassend hun hoofstad Mekele in het oosten van de provincie in nadat het Ethiopische leger daar was weggetrokken. Nu is ook Shire, in het noordwesten van Tigray, bevrijd. De Britse omroep BBC heeft beelden verspreid waarin te zien is dat de bevolking feest viert. Dat was eerder al het geval in Mekele. De troepen uit Eritrea zouden volgens hun bondgenoot Ethiopië zijn teruggetrokken tot in hun eigen land.

Het TPLF is niet van plan om zich aan het humanitair bestand dat de Ethiopische premier Abiy Ahmed had afgekondigd, te houden. Volgens het front gaat de strijd door tot alle "binnengevallen vijanden" verdreven zijn. (Lees verder onder de kaart).