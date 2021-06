Songfestivalwinnaar Måneskin is populairder dan The Beatles op Spotify

Måneskin is met een heel steile klim bezig. De Italiaanse rockband had in mei nog iets meer dan 10 miljoen luisteraars op Spotify, de meest gebruikte muziekstreamingdienst ter wereld. In juni is dat aantal bijna verdrievoudigd tot 28 miljoen luisteraars. Dat succes is ongetwijfeld mede te verklaren door hun deelname en overwinning op het Eurovisie Songfestival eind vorige maand.