Wateroverlast in Sint-Genesius-Rode: "Thuis"-acteur Mathias Vergels strijdt mee tegen het water

De acteur vindt dat er te weinig gebeurt om wateroverlast te voorkomen. "Dit is nu al de tweede keer in twee weken tijd. Ze hebben wel geïnvesteerd in rioleringswerken in onze straat, maar dat mag niet baten. Het zat me hoog gisteren, dus ik ben samen met mijn vader en broer in onze natte kleren de gemeenteraad binnengestapt. Iedereen in onze straat is woedend. Ik wilde de politici gaan wakker schudden. Dit is een ramp voor veel mensen."

Zelf komt Vergels er nog goed van af. "Ik woon in het enige huis in de straat zonder kelder. De benedenverdieping zijn we net aan het renoveren en het stuk dat onder water is gelopen, hadden we nog niet onder handen genomen."