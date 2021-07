Mechelen bereidt zich voor op een warme zomer: "Hopelijk kunnen we ook zwemmen in het Keerdok"

Het is nog niet meteen puffend warm voor een duik in het water, maar in Mechelen willen ze inwoners wel de kans geven om dat te doen, wanneer het weer dan wel wat beter wordt. Mechelaars krijgen 1,5 euro korting als ze gaan zwemmen in het domein van de strandzone van Sport Vlaanderen in Hofstade of in De Nekker.