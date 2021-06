Florida wil hulp om puin appartementsgebouw te doorzoeken: twaalfde slachtoffer gevonden, nog 150 vermisten

"We zetten ons 110 procent in. Maar we werken in een heel moeilijke situatie". Alan Cominsky, de chef van de brandweer van Miami-Dade County, wil erin blijven geloven. Maar de hoop om overlevenden te vinden wordt klein. Het gebouw is als een pannenkoek in elkaar geklapt. 1.300 ton puin is al geruimd, weinig kans dat er nog ergens ruimte zit waar slachtoffers dagenlang kunnen overleven.

Zes dagen na de ramp worden nog 149 mensen vermist, zei de burgemeester. 12 lichamen zijn al geborgen. De staat Florida hoopt op extra mensen en middelen van de federale overheid. Maar de tijd dringt. Bovendien wordt de komende dagen zwaar weer verwacht, mogelijk zal een tropische stom de regio treffen. Dat zal de werkzaamheden nog verder bemoeilijken.