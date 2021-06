Na de Duitsers zijn nu ook de Italiaanse NAVO-troepen vertrokken uit Afghanistan

Echt hopeloos is dat ook niet noodzakelijk. Er bestaat in Afghanistan bij grote delen van de bevolking zowel angst als afkeer voor de taliban en andere jihadisten, zeker bij etnische en religieuze minderheden zoals de Tadzjieken, Oezbeken en sjiitische Hazara's die vroeger de beruchte "Noordelijke Alliantie" vormden. Zeker is ook dat de buurlanden zoals Pakistan, maar ook Iran, Oezbekistan en Tadjzikistan en zelfs India, China en Turkije zullen proberen om invloed te winnen door eigen partners in Afghanistan te steunen.

Mogelijk trekt men lering uit wat er met het communistische regime gebeurde na de terugtrekking van de sovjettroepen in 1988. Tegen alle verwachtingen hield dat leger in het "nuttige Afghanistan" goed stand tegen de moslimstrijders of "mujaheddin", tot de wapenleveringen uit de Sovjet-Unie na de Koude Oorlog opdroogden, maar niet die vanuit Saudi-Arabië en Pakistan voor de moslimrebellen. Pas toen stortte het regime begin 1992 in. Wat volgde, kent u: burgeroorlogen tussen verschillende groepen en de chaos waaruit later de taliban zijn ontstaan.