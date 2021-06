Vakantiegangers liggen mee aan basis van tweede coronagolf in Europa, al maakte dat voor België weinig verschil

Of de tweede golf kon worden vermeden door bijvoorbeeld een streng reisverbod, durft Lemey niet te zeggen: “Misschien kregen we hoe dan ook een opflakkering van het virus op ons dak, daarvoor heb je niet noodzakelijk nieuwe stammen nodig. Dat zullen we nooit met zekerheid weten, gezien we niet over vergelijkingsmateriaal beschikken om dat te bestuderen. Feit is wel dat reizen naar bijvoorbeeld Spanje een bepaald risico met zich meebracht, als je ziet hoe stammen die daar ontstonden uiteindelijk over heel Europa voorkwamen.”