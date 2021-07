Nieuwe "extreme spinning" rollercoaster in Plopsaland De Panne: "The Ride to Happiness by Tomorrowland"

"The Ride to Happiness by Tomorrowland" is de eerste rollercoaster in Europa, waarvan de karretjes zelf rond hun as draaien. Er is wereldwijd nog één andere exemplaar, die in de Verenigde Staten staat. Over een lengte van bijna 1 kilometer ga je maar liefs 5 keer overkop en halen de karretjes een snelheid van 90 kilometer per uur. De attractie was een investering van 17,5 miljoen euro.

Plopsa Group werkte samen met het creatieve team van Tomorrowland om de attractie de unieke sfeer van Tomorrowland mee te geven. Voor de attractie werd in Plopsaland De Panne een aparte zone gecreëerd en helemaal ingericht volgens de Tomorrowlandsfeer met decoratie en eetkraampjes. Op de attractie en in de wachtrij is er ook een soundtrack te horen, die speciaal voor de rollercoaster gecomponeerd werd.