Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijkt toe te geven dat het coronavirus toeslaat in zijn staat

De economie van de communistische staat kraakt onder die sancties. Voormalig VS-president Donald Trump mag dan handjes geschud hebben met Kim, hij hield de sancties onverdroten in stand en dat doet nu ook zijn opvolger Joe Biden. Die lijkt vooralsnog geen zin te hebben in een top met Kim.

Hongersnoden zijn niet uitzonderlijk in Noord-Korea, de laatste dateert van in de jaren 90. Wellicht niet toevallig trad Noord-Korea in die periode uit het min of meer zelf gekozen isolement, werd het lid van de Verenigde Naties en sloot het akkoorden met Zuid-Korea en het Internationaal Atoomenergieagentschap. In 1994 ontving Noord-Korea zelfs de Amerikaanse ex-president Jimmy Carter. Sinds nieuwe raket- en atoomtesten onder de huidige leider Kim Jong-un zijn die buitenlandse relaties -ook die met China- opnieuw verslechterd.