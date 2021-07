Obus gevonden in Mechelse tuin

Een bewoner van een woning aan de Huidevettersstraat in het centrum van Mechelen heeft een obus gevonden toen hij in zijn tuin aan het graven was. De man verwittigde de hulpdiensten. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst DOVO werd opgetrommeld. Die nam het springtuig mee en bracht het veilig tot ontploffen in een afgelegen natuurgebied in Bonheiden. Dat zorgde wel voor een luide knal.