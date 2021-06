Onderzoek Universiteit Antwerpen: PFAS-waarden rond 3M in Zwijndrecht afgelopen tien jaar sterk gedaald

Tien jaar geleden werden kippeneieren in de buurt van de fabriek geanalyseerd, op een kleinere schaal dan nu weliswaar. Toen lagen de waarden tot vijf keer hoger dan recente metingen. Dat is goed nieuws, zeggen de wetenschappers. "De concentraties van deze stoffen in de grond breken traag af maar dunnen uit in de loop der jaren. Ze verdwijnen onder meer via het grondwater. Ze spoelen dus uit de bodem, waardoor de concentraties na een tijd verminderen", vertelt professor Lieven Bervoets van de UA. Het bedrijf gebruikt ook sinds 2002 geen PFOS meer.