Ontdekking van een nieuwe soort supernova verklaart middeleeuws raadsel

Een thermonucleaire supernova is de ontploffing van een witte dwergster nadat die massa heeft aangetrokken van een andere ster in een binair sterrenstelsel, een dubbelster. Deze witte dwergen zijn de dichte kernen van as die overblijven nadat een lichte ster - een ster met een massa tot zo'n 8 keer die van de zon - het einde van haar leven heeft bereikt.

Een ijzerkern-instorting supernova doet zich voor als de nucleaire brandstof van een zware ster - een met een massa van meer dan 10 keer de zonnemassa - opraakt en haar ijzeren kern instort, wat een zwart gat of een neutronenster oplevert.

Tussen die twee grote types van supernova's - er zijn nog veel onderverdelingen - zitten elektronenvangst supernova's. Die sterren stoppen de fusiereacties als hun kern bestaat uit zuurstof, neon en magnesium - ze zijn niet zwaar genoeg om ijzer te maken.

De zwaartekracht probeert constant een ster in elkaar te drukken en wat de instorting van de meeste sterren verhindert, is ofwel de fusie in de kern die een tegenkracht uitoefent, ofwel, in kernen waar de fusie is stilgevallen, het feit dat je de atomen in de kern niet dichter op elkaar kunt pakken.

Bij een elektronenvangst supernova worden een aantal van de elektronen in de kern van zuurstof-neon-magnesium in hun atoomkernen geslagen in een proces dat elektronenvangst heet. Die verwijdering van elektronen maakt dat de kern van de ster onder zijn eigen gewicht bezwijkt en instort, met een elektronenvangst supernova als gevolg.

Als de ster iets zwaarder geweest zou zijn, zouden de elementen in haar kern gefuseerd kunnen hebben tot zwaardere elementen en zo haar leven verlengd kunnen hebben. Het gaat dus om een soort van omgekeerde Goudlokje-situatie: de ster is niet licht genoeg om te ontsnappen aan het instorten van haar kern en niet zwaar genoeg om haar leven te verlengen en later op een andere manier te sterven.

Dat is de theorie die vanaf 1980 geformuleerd werd door Ken'ichi Nomoto van de Universiteit van Tokio en andere wetenschappers. In de loop van de jaren hebben theoretische wetenschappers voorspellingen opgesteld over waar men op zou moeten letten bij het zoeken naar elektronenvangst supernova's en hun voorlopers, de super-asymptotische reuzentaksterren.

De sterren zouden een grote massa moeten hebben, veel daarvan verliezen voor ze ontploffen en deze massa in de buurt van de stervende ster, zou een ongewone chemische samenstelling moeten hebben. Vervolgens zou de elektronenvangst supernova een zwakke explosie moeten zijn, weinig radioactieve fallout moeten geven en elementen die rijk zijn aan neutronen in haar kern moeten hebben, aangezien de elektronen in de atoomkernen gedrukt zijn en van veel protonen neutronen gemaakt zouden hebben.