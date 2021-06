Ook Zwitserland kiest voor het gevechtsvliegtuig F-35, Bern wil er 36 van

Vorig jaar had de Zwitserse bevolking in een referendum het licht op groen gezet voor de vervanging van de verouderde vloot van gevechtsvliegtuigen. De vraag was welk nieuw toestel er moest komen. Er was de keuze uit de F-35, de Rafale van de Franse groep Dassault, de Super Hornet van Boeing of de Europese Typhoon Eurofighter. Zoals steeds werd er uitgebreid lobbywerk verricht, onder meer door de Franse regering en onlangs persoonlijk door VS-president Joe Biden.