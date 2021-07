Limburgse brandweer kreeg zo'n 700 oproepen binnen over wateroverlast

In Sint-Truiden werd gisterenavond het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. In het centrum van de stad was het water vanochtend overal weggetrokken, alleen in Zepperen stond een deel van de Kasteelstraat nog onder water. "Ik heb net mijn buurvrouw geholpen met het leegpompen van haar garage", vertelt een van de bewoners. "Maar het water is nu wel aan het wegtrekken. Maar die afwatering van de beek is hier is al langer een probleem, als er een hevige plonsregen valt, dan hebben we het vlaggen hé."

