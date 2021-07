Brussels festival "Boterhammen in het Park" verhuist naar oud station

"Boterhammen in de Stad" heette bij de vorige edities "Boterhammen in het Park" omdat het plaatsvond in het Brusselse Warandepark. Maar er wordt deze zomer gewerkt in het Warandepark en daarom verhuist het festival naar het oude goederenstation Gare Maritime op de gerenoveerde site Tour & Taxis. Daarom heet het festival dit jaar ook "Boterhammen in de Stad".