BEKIJK - Van de Oosterweelwerken tot je regenjas: PFOS zijn overal, maar wat weten we erover?

PFOS, oftewel perfluoroctaansulfonaten: als je er nog nooit van had gehoord, dan kon je er zeker de afgelopen maand niet aan ontkomen. Ze domineren namelijk de Vlaamse media, meer bepaald na ongerustheid over de aanwezigheid van deze chemische stoffen in de massa’s grond die op dit moment worden verzet bij de grote Oosterweelwerken op Antwerpen-Linkeroever. Maar wat zijn die PFOS nu precies? Waar komen deze stoffen voor (spoiler: overal!) en wat is het effect op onze gezondheid? Barbara Legiest, milieuarts bij het gezondheidsinstituut Sciensano, beantwoordt uw vragen.