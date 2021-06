Plantenhotel in bibliotheek UGent is succes: "We hebben het groene licht gezien"

De bibliotheek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de UGent is in enkele weken tijd uitgegroeid tot een bloeiend plantenhotel. Heel wat studenten die in de zomer voor een tijdje hun kot verlaten, hebben er hun planten tijdelijk ondergebracht, in de bib krijgen ze de juiste zorg om de zomer te overleven. "We onderhouden de planten zo goed mogelijk", zeggen ze, "we willen nu zelf ook planten in de bibliotheek zetten."