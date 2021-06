Ondanks recordaantal coronadoden in Rusland wil president Poetin geen strengere maatregelen, roept wel op tot vaccinatie

De vaccinatie van de Russische president Vladimir Poetin was lange tijd in nevelen gehuld. Het Kremlin had enkel gezegd dat Poetin met twee doses was gevaccineerd in maart en april, maar gaf geen info over welk vaccin en er waren ook geen beelden van de vaccinatie. Volgens critici was het een gemiste kans om het goede voorbeeld te geven en burgers te overtuigen zich te laten inenten.