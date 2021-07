Verenigingen protesteren tegen afbraak van het oude zwembad in Oostende: "Perfecte locatie voor een nieuwe stadshal"

Ondertussen werd er ook een petitie gestart die al door ruim 2.600 mensen ondertekend werd. De actiegroep Dement Oostende en architectuurvereniging Archipel hebben ook alle plannen voor het ombouwen naar een stadshal online gedeeld. Ze krijgen onder andere de steun van enkele bekende inwoners, zoals oud-journalist Gui Polspoel. "Het herbestemmen van het zwembad zou perfect passen in het beleid van de stad om buiten het seizoen evenementen te organiseren in Oostende, zoals het foto- of filmfestival en zo ook toeristen te lokken", vertelt Polspoel.

Ook striptekenaar Herr Seele zet zijn schouders onder de plannen: "Het zwembad ligt op een zeer belangrijke plaats. We weten allemaal dat elk stukje grond aan de kust kwetsbaar is voor de immobiliënsector. Ik vrees ervoor dat er in de toekomst uiteindelijk nooit een park zal komen."

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) ligt de afbraak vast. Het oude zwembad moet plaats maken voor een groene site.