Protest in Swaziland tegen koning hardhandig uiteengedreven

In Swaziland, het kleine zuidelijke Afrikaanse koninkrijk, is het tot een confrontatie gekomen tussen regeringstroepen en prodemocratiebetogers. Er zouden schoten gelost zijn en traangas afgevuurd om de betogers uit elkaar te drijven, dat hebben ooggetuigen gemeld. Protest is zeldzaam in het land, maar het ongenoegen over koning Mswati is de laatste jaren erg toegenomen onder de bevolking.