Bloed geven in de Roma of C-Mine: Rode Kruis Vlaanderen komt naar je toe

Daarom opent Rode Kruis Vlaanderen 35 extra locaties. In een samenwerking met Herita werden acht erfgoedlocaties toegevoegd zoals de Roma en het Havenhuis in Antwerpen, C-Mine in Genk, de Verbeke Foundation in Stekene, de Kunsthal Gent, Alden Biesen in Bilzen, Eperon d’Or in Izegem en de Grote Post in Oostende.