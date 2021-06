Uitbaters speeltuin Bekaf in Aarschot veroordeeld voor onveilige speeltuigen

Vlummens is het niet eens met de beslissing van de rechtbank. "Wij zijn een groep vrijwilligers die elke dag instaat voor het onderhoud. Onze speeltuin is veilig, anders hadden we hem al lang gesloten. We willen toch niet dat er kinderen verongelukken?" klinkt het.

De stad Aarschot is vragende partij om de speeltuin over te nemen en veiliger te maken. Het terrein is eigendom van het bisdom Mechelen-Brussel, maar de vzw heeft de grond in erfpacht en betaalt daar nu maandelijks huur voor. "We willen de vereniging eigenlijk die grote last van hun schouders helpen halen", vertelt schepen Bert Van der Auwera (Open VLD).

"Ze baten de speeltuin al zo lang uit en kunnen dat ook blijven doen. Maar we zouden de erfpacht willen overnemen. Op die manier kunnen we daarna als stad investeringen doen in de speeltuin. Nu kan dat niet." De besprekingen over de verkoop slepen al sinds begin 2019 aan. Voorlopig nog zonder resultaat.