Staking in postcentrum Kortenberg: "Te hoge werkdruk en te weinig personeel"

"Naast de hoge werkdruk is er ook nog het personeelstekort", gaat Arnalsteen verder. "Men wil nu wel Franstaligen inzetten die een taalbad krijgen en die dan als postbode kunnen starten. Maar we zijn hier al maanden aan het dweilen met de kraan open en nu is voor ons de grens bereikt. 80 procent van de mensen die hier werkt staakt, dus dat wil wel wat zeggen. We hopen dat we tot een overeenkomst komen met de directie."