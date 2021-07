Oef, eindelijk een "relatief normale" kampzomer, al is corona nooit veraf: "We bouwen voort op ervaring vorig jaar"

"Vroeger speelden wel eens vuile spelletjes waarbij je dingen met je mond moest doorgeven, dat proberen we nu te vermijden", zegt Merens verder. "We kijken wel streng toe op het naleven van de coronaregels. We hebben daar een kaartensysteem voor bedacht. Een gele kaart is een waarschuwing. Krijg je een rode kaart (of twee gele) dan moet je het kamp verlaten."

Die grotere bubbels zijn er gekomen op vraag van de groepen zelf. In de praktijk was dat de maatregel die voor hen het moeilijkst werkbaar bleek. In ruil is de noodprocedure in het geval van een besmetting op kamp grondig bijgestuurd. Lees: een pak complexer en met meer paperassen.