Superfan uit Wevelgem eert André Hazes op zijn verjaardag: "Hij zou vandaag 70 jaar geworden zijn"

Martin kon de 70ste verjaardag van André Hazes niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom brengt hij samen met zijn vrienden Luc Caals en Michel Vandenbrande een medley uit. "Binnenkort kruipen we samen in de studio om een medley op te nemen van André Hazes. We zullen daarvoor ook een videoclip maken en deze delen met Ment TV. Het is vooral een grote eer om een medley van zijn nummers te mogen uitbrengen, maar we doen het ook voor het goede doel. We gaan op die manier zoveel mogelijk geld inzamelen voor een instelling, die we samen ondersteunen."

"De nummers van André Hazes zijn daar ideaal voor, omdat iedereen er zich in kan terugvinden. Verdriet, liefde, pijn of plezier: je vindt het allemaal terug bij André Hazes. Er zijn natuurlijk enkele nummers die niet mochten ontbreken op de medley: “Waarom”, “Zij gelooft in mij”, “Bloed, zweet en tranen” “Ik leef mijn eigen leven”, “Kleine jongen” en "De vlieger”", besluit superfan Michel uit Wevelgem.