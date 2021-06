"The dissident": de film over de moord op journalist Jamal Khashoggi die u niet mag zien

De film ging in wereldpremière op 24 januari 2020 op het prestigieuze Sundance Film Festival en kreeg lovende kritieken en staande ovaties. Maar dat bracht geen internationale filmverdeler op om de film te verspreiden. "The dissident" was bedoeld voor grote streamingdiensten als Netflix en Amazon. Die kochten de film uiteindelijk niet. Fogel vermoedt dat te veel bedrijven belangrijke zakenrelaties hebben met Saudi Arabië en dat niemand die op het spel durft te zetten. Dus zocht hij een andere distributeur en die vond hij in Briarcliff Entertainment, 8 maanden na de release. “Ik was ongerust”, vertelt Bryan Fogel over de zoektocht naar een distributeur. “Maar ik dacht dat mijn vorig werk met "Icarus" en de kracht van de film wel zouden helpen. Ik heb geleerd dat zakenbelangen dat in de weg stonden”.

In het interview met VRT NWS vertelt Bryan Fogel over de zoektocht naar een filmverdeler voor "The dissident". Lees verder onder de video.