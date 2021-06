Tot 11 jaar cel op proces Fuel Gang voor prostitutie van minderjarige meisjes

Eind 2019 liep een 16-jarig meisje weg van huis in Frankrijk. Via haar vriend kwam ze in ons land terecht, maar het meisje kwam in de klauwen terecht van de Fuel Gang, een stadsbende uit de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Het meisje werd opgesloten in een huis in Ukkel en werd verplicht om tegen betaling seks te hebben met mannen. De politie kon het meisje uiteindelijk bevrijden nadat een kennis haar herkende op een prostitutiewebsite waarop de verdachten een profiel hadden gemaakt op haar naam.