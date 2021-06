Bekende corona-experts zetten zelf vaccins tijdens vaccinatiefestival voor jongeren op Spoor Oost in Antwerpen

Het gaat om jongeren 16+ uit Antwerpen, Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem. Ze werden opgeroepen om zich te laten vaccineren voor ze met vakantie vertrekken om al beter beschermd te zijn. Ze krijgen vaccins van Pfizer en J&J. De dj's, de dansers en de aanwezigheid van de virologen werd tot het laatst geheim gehouden.

"Zelf het vaccin zetten is natuurlijk wat anders dan de hele tijd vergaderen en achter een computer te zitten om analyses te doen. Het is best leuk om zelf eens mee te draaien in een vaccinantiecentrum en zo van heel dichtbij het terreinwerk te ervaren waar de afgelopen maanden al schitterend werk is geleverd", zegt Pierre Van Damme.

(Lees verder onder de foto.)