Vlaamse universiteiten willen “menselijke oplossing” voor hongerstakende mensen zonder papieren

De actie begon al eind februari toen meer dan 400 mensen zonder papieren de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de universiteiten VUB en ULB bezetten. Sinds vorige maand is een deel van hen in hongerstaking en sommigen zijn er erg aan toe. KU-Leuven rector Luc Sels: “Die hongerstaking heeft nu een kritieke fase bereikt, waarbij verderzetting ernstige en blijvende lichamelijke schade veroorzaakt en daadwerkelijk levens in gevaar brengt.”

Daarom vragen de universiteiten aan de overheid om “een menselijke oplossing te vinden”, en aan de actievoerders om “dringend” hun hongerstaking te beëindigen. De rectoren geven geen details over wat ze bedoelen met dat “menselijke”, maar de overheid is voorlopig niet van plan in te gaan op de eisen van de hongerstakers.