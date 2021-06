Voor het eerst in twee eeuwen wolven geboren in de Hoge Venen, fotograaf staat plots oog in oog met welpje

Wetenschappelijk medewerker van de Waalse milieudienst Pascal Ghiette, is bij toeval op de familie wolven gebotst in de Hoge Venen. Hij liep in het natuurgebied om vogelpopulaties te observeren en te tellen.

"Ik zag de twee volwassen wolven het eerst, ongeveer 100 meter bij mij vandaan", zegt Ghiette aan RTBF. "Toen zag ik beweging in het hoge gras, ik naderde en zag een haarbal. Ik dacht eerst dat het een vossenwelp was. Maar het was een wolvenjong. Ik heb er in totaal drie gezien."

Hij kon onder andere onderstaande foto maken van een welp in het hoge gras. De welpen zouden volgens Ghiette maar heel recent het nest hebben verlaten en dat maakt het volgens hem wel een heel uitzonderlijke ontmoeting.