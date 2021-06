Zuinige vreugde over sneller budget voor mensen met handicap: "Maar nog altijd 15.000 mensen zonder perspectief"

Volgens Ceule is die benadering van de "dringende noden" erg relatief. "Men kijkt daar of je vader, je moeder, je broer of zus voor je kunnen zorgen. In dat geval moet men nog geen budget geven. Dat is wel zeer wrang. Het is alsof je zegt: almaar meer mensen gaan met pensioen, maar we hebben eigenlijk geen geld om hen te betalen. Dus als je kunt rekenen op je vrienden of familie krijg je geen pensioen, 'want dat lukt wel'."