Vraag naar sociale woningen piekt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen, actief in 21 gemeenten van Aalst tot Ronse, komen jaarlijks een duizendtal aanvragen binnen voor een sociale woning. Afgelopen jaar is de wachtlijst er enorm aangegroeid: tot nu kwamen al 700 aanvragen binnen, en het jaar is nog maar halfweg.

"De vraag is veel groter dan het aanbod", zegt Jonas De Vlieger van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. "Er staan nu 4.000 mensen op de wachtlijst, dat aantal is gigantisch. Het zijn er ongetwijfeld veel meer, want niet iedereen vindt de weg naar een sociaal verhuurkantoor."