Zomerschool in Duffel pakt opnieuw leerachterstand door corona aan: "In deze tijden is het zeker nodig"

Heel wat gemeenten in onze provincie organiseren weer zomerscholen. Zo'n 11.000 leerlingen zullen les kunnen volgen in 180 scholen, verspreid over 95 gemeenten. In Duffel wordt de school voor het tweede jaar op rij ingericht. "Van 2 tot 13 augustus willen we jongeren helpen hun leerachterstand in te halen om ze in september goed te laten starten", zegt schepen van Onderwijs Lili Stevens (CD&V).