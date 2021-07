Zomerkoopjes gaan vandaag van start: "We zijn blij dat we terug naar normaal kunnen"

Moderetailers hopen dan ook dat veel winkelaars daar gebruik van zullen maken want met de modesector gaat het volgens Delanghe niet zo goed. “Als we de evaluatie maken van afgelopen voorjaar zien we toch dat we een kwart minder verkocht hebben dan in 2019", klinkt het. "Het is het derde seizoen op rij dat we met slechte cijfers moeten afsluiten. We zetten dus alles in op de solden om dit seizoen recht te trekken.”

Daarnaast is het nog om een andere reden belangrijk dat de solden een succes worden, zegt Delanghe. “Eind augustus wordt de wintercollectie geleverd. Die wordt traditioneel al in februari besteld, maar de factuur moet dan wel nog betaald worden. Het is belangrijk dat de solden nu goed verlopen om die wintercollectie te kunnen betalen.”