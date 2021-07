Zowel zwembad van Gistel als van Kortemark sluit vandaag definitief de deuren

Het zwembad van Kortemark, Flipper, is wel best bijzonder, want het was met zijn lengte van 16,66 meter één van de kleinere openbare baden die er zijn. Gino Mortaignie was er 40 jaar redder. De sluiting is een emotioneel moment voor hem: "Ik heb er, denk ik, zo'n 800.000 zwemmers zien passeren, heel veel kinderen leren zwemmen. Ik krijg soms zelfs reacties van mensen aan wie ik vroeger zwemles heb gegeven die nu zelf met hun kinderen komen. Dat zwembad is toch een stukje van mijn levensverhaal."