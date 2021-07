3 aardappelleveranciers van Lutosa in Waregem veroordeeld voor fraude: "Gesjoemel ontdekt door privédetective"

Het aardappelverwerkend bedrijf Lutosa uit Waregem kreeg enkele jaren geleden een tip dat er zou gesjoemeld zijn met de leveringen van aardappelen. Zo zou er door enkele leveranciers meer gewicht aangerekend worden dan er effectief geleverd werd. Lutosa schakelde een privédetective in en die ontdekte dat er rare manoeuvres gebeurden bij de metingen aan de weegbrug.



Telkens er een aardappelboer met een levering arriveerde en voor de metingen op de weegbrug reed, ging een tweede chauffeur met een andere vrachtwagen met de voorwielen ook op de brug staan. Soms zetten die aardapelleveranciers er nog een vorklift of een tractor bij. Daardoor lag het gewicht van de geleverde aardappelen hoger dan het effectief was en verdienden ze heel wat extra geld. Eén aardappelleverancier uit Opwijk werd het zwaarst veroordeeld. Hij kreeg 12 jaar celstraf en moet een boete van 40.000 euro betalen. Ook 2 ex-werknemers van het bedrijf zaten in het complot. Zij kregen beide cel- en werkstraffen.