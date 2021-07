32 Limburgse gemeenten schakelen over op 5 verschillende afvalzakken: "Ze worden op 1 dag opgehaald"

Vanaf 1 januari zal Limburg.net in 32 gemeenten in Limburg en in Diest verschillende soorten afval in aparte zakken ophalen. In Lommel is dat Optimo systeem al succesvol uitgetest, daarom wordt het nu uitgebreid naar Noord- en West-Limburg. Maar ook Diepenbeek en Genk springen mee op de kar. "De zakken worden op dezelfde dag opgehaald", zegt voorzitter Luc Wouters van Limburg.net.