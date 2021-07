4.000 minder kankerdiagnoses in 2020 dan het jaar ervoor, nu bezig aan inhaalbeweging

Er zijn vorig jaar 6 procent minder kankerdiagnoses vastgesteld dan in 2019. Dat komt neer op zo'n 4.000 ontbrekende diagnoses. Niet goed, want een zo vroeg mogelijke diagnose is uiterst belangrijk, volgens de Stichting tegen Kanker. Het zorgt namelijk voor minder risico's op een zwaardere behandeling en een slechter verloop van de ziekte.

De sterkste daling van het aantal kankerdiagnoses werd vooral waargenomen in het begin van de coronacrisis, midden april 2020. Daarna begon het aantal opnieuw toe te nemen, om tegen begin juni 2020 weer de normale waardes te bereiken. De tweede golf had dan weer vrij weinig impact op het aantal kankerdiagnoses in België, met uitzondering van de 80-plussers.