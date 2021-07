8 jaar na treinramp Wetteren: Omwonenden mogen geen eigen eieren en groenten eten door schadelijk blusschuim

"We geven onze inwoners rond die opgelijste plekken het advies om op te letten", zegt Pardaen nog. "Ze eten dus best geen eigen geteelde groenten of eieren van loslopende kippen. Maar we willen hen zeker geen schrik aanjagen. Het gaat om informeren en verwittigen. Zolang het niet duidelijk is of er PFOS in de bodem zit, is dat het enige wat we kunnen en moeten doen. Ieder beslist voor zichzelf wat hij of zij met dat advies doet. Minstens een honderdtal Wetteraars zullen die raad krijgen. Die wonen in een straal van honderd meter rond de betreffende locaties. Het is dan wachten op de resultaten van de bodemonderzoeken. Als er effectief een PFOS-vervuiling is, dan moet OVAM tot een sanering over te gaan, zegt Pardaen nog.