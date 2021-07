Amazon-stichter Jeff Bezos neemt Wally Funk (82) mee de ruimte in als oudste vrouw én astronaut ooit

Funk mag dat nu wel en wordt zo de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest. Ze zal het record breken van haar collega John Glenn -een van de Mercury 7- die in februari 1962 de eerste Amerikaan was die in een baan om de aarde werd gebracht. In 1998 was hij op 77-jarige leeftijd nog eens passagier in het ruimteveer Discovery. Een draagraket van Blue Origin is overigens ter ere van hem New Glenn genoemd. De cabine zelf -New Shepard- is genoemd naar de astronaut Alan Shepard die in mei 1961 als eerste Amerikaan een kortstondige sprong in de ruimte maakte. Het is dat soort "kikkersprong" dat Bezos en Co. nu ook gaan maken.