Belliardstraat in Brussel verliest mogelijk nog een rijstrook

Brussel Mobiliteit werkt aan plannen om de drukke Belliardstraat te herorganiseren naar drie rijstroken in plaats van vier. Of de plannen uitgevoerd zullen worden, is nog niet honderd procent zeker. "Vanuit de Brusselse regering willen we die test doen, maar we moeten dat eerst bespreken met Stad Brussel", zegt Pieterjan Desmet, woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

In 2019 werd al een testfase opgestart om van vijf naar vier rijstroken te gaan. Zo'n testfase geldt voor twee jaar. Daarna moet een bouwvergunning worden aangevraagd. "Ondertussen zit die indeling al in een vergunningstraject. Als de testfase van drie rijstroken een positief resultaat oplevert, kunnen we dat in het vergunningstraject aanpassen."

Of het rijvak effectief wordt geschrapt en op welke termijn dat zou gebeuren, is nog niet duidelijk. Een testfase loopt maximum over een periode van twee jaar, maar het kan ook minder lang duren. Volgens Desmet is het in elk geval nodig. "Er is een enorme aangroei van fietsers in Brussel. De nood aan meer fietsruimte wordt dus steeds groter."